حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن تقفز إلى 149539

تسجيل 5861 حالة في يوم

ذكرت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، أنها سجلت 5861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 149539 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 71 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1843 حالة.

وبينت أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

وأضافت أن 2141 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً، بينهم 454 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.