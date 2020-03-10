بريطانيا تعلن سادس وفاة بـ"كورونا"

"ثمانيني" عانى من مشاكل مزمنة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، سادس حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الحالة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره، كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس وفاة مواطن بريطاني خامس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.