الضباب يغطي سودة عسير.. والمصور "مروعي" يوثق المشهد وجمال المكان

الصور جمعت بين الغطاء النباتي والضباب الذي يعانق الأغصان والأجساد

وثق المصور علي بن مروعي عسيري مغرب أمس الخميس بعدسته جانباً من الجمال الذي يشهده منتزه السودة الذي يقع غرب مدينة أبها وتحديداً على بعد 25 كلم، وبارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، والذي يعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية.

وجمعت الصور بين الغطاء النباتي الأخضر لشجر العرعر والأشجار العطرية المختلفة وبين الضباب الذي يعانق تلك الأغصان والأجساد التي ترتاد المكان الذي يؤمه آلاف السياح من داخل المملكة وخارجها بحثاً عن الأجواء الباردة التي يتميز بها في فصل الصيف والذي تقارب فيه درجة الحرارة الخمسين درجة في بعض المدن السعودية والدول الخليجية.