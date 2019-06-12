إطلاق مبادرة "نِسَب التمريض" لتحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني

على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة

تم إطلاق مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض بتعاون مشترك مثمر، بين المركز السعودي لسلامة المرضى والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية للتمريض المهني.

يأتي ذلك سعيًا نحو تحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني، إضافة إلى سلامة طاقم التمريض لانعكاس هذه النِسَب على السلامة لدى كل الأطراف.

وقال مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي، إن العديد من الدراسات أثبتت الأهمية القصوى لنِسَب التمريض، وارتباطها ارتباطًا وثيقًا بمبدأ سلامة المرضى الذي يعد هدفًا وطنيًا رئيسًا في المملكة والعالم أجمع.

وأضاف: نِسَب التمريض هي أحد العوامل المهمة لسلامة المرضى، حيث إنه كلما زاد عدد المرضى أمام مقدم خدمة التمريض وتم تجاوز النِسَب المُقترحة في هذه المبادرة، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا ليس فقط على سلامة المريض بل على طاقم التمريض نفسه، من ناحية السلامة علاوة على نسبة الرضا لديهم أثناء أداء عملهم.

وتابع: مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض تهدف إلى تحسين سلامة المرضى على الصعيد الوطني، عبر التعاون المثمر مع القطاعات ذات العلاقة التي كانت تعمل في هذه المبادرة بهدف وطني نبيل، واليوم نجني ثماره ولله الحمد بعد أن تم إطلاق المبادرة على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة.

يُذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد الجهة الحكومية المهتمة بثقافة سلامة المرضى وممارستها على المستوى الوطني، ويقدم جهوده عبر تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والمبادرات وورش العمل والتدريب بما يطور من ثقافة سلامة المرضى لدى الممارسين الصحيين والمجتمع.

ومن خلال مبادرة (نِسَب التمريض) لسلامة المريض، تم التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المرجع الوطني لتنظيم ومتابعة الممارسين الصحيين وتطويرهم بما في ذلك العاملون في مهنة التمريض، إضافة إلى الجمعية السعودية للتمريض المهني التي تعد المصدر العلمي لمهنة التمريض في المملكة.