الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بـ"كورونا"

918 حالة شفاء جديدة والإجمالي 81,462

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 92,095 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بتسجيل وفاة جديدة واحدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 413 حالة.

وأشارت إلى شفاء 918 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 81,462 حالة.