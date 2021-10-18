"فلكية جدة": ذروة "شهب الجباريات 2021".. فجر الخميس

"أبو زاهرة": تنشط سنويًّا خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن زخة شهب الجباريات ستصل ذروة تساقطها هذه السنة من منتصف ليل الأربعاء 20 أكتوبر، وخلال ساعات قبل شروق شمس الخميس 21 أكتوبر، وهذه السنة سيكون القمر في طور البدر؛ مما يعني أن نوره سوف يغمر السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة شهب الجباريات.

وأضاف أبو زاهرة: تعبر الكرةُ الأرضية في هذا الوقت من السنة، خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالى 70 إلى 100 كيلومتر، وتظهر لنا في صورة شهب وليس لها تأثير على كوكبنا.

ولفت إلى أن شهب الجباريات تنشط سنويًّا خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر وهي ليست من زخات الشهب القوية، وهي غير معروفة بإنتاجها لعواصف شهابية؛ فعادة من موقع مظلم في سنةٍ ما يكون القمر غير موجود في سماء الليل، وتكون الظروف الجوية مثالية؛ فيمكن رؤية ما بين 10 إلى 20 شهابًا في الساعة عند ذروتها؛ ولكن خلال هذا العام 2021 من غير المحتمل رؤية العديد منها، طبعًا هناك دائمًا عنصر المفاجأة المحتملة عندما يتعلق الأمر بزخات الشهب؛ لكن لا توجد توقعات برؤية الكثير من هذه الشهب في وجود القمر.

وأضاف أبو زاهرة: تعرف شهب الجباريات بأنها شهب سريعة للغاية؛ حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومترًا في الثانية، وهذه الشهب تعتبر خافتة لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق إنتاجها ذيولًا من الغاز المتأين، يستمر لبضعة ثوانٍ بعد اختفاء الشهاب نفسه، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الشهاب ساطعًا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.

وأشار إلى أن نقطة إشعاع شهب الجباريات توجد في اتجاه نجوم الجبار أو الجوزاء والتي ترصد مرتفعة في السماء بالأفق الجنوبي الشرقي عند منتصف الليل خلال شهر أكتوبر ومن هنا جاءت تسمية هذه الشهب.

وتعتبر نجوم الجبار (الجوزاء) واحدةً من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها حيث تضم ثلاثة نجوم على خط واحد متوسطة اللمعان تمثل حزام الجبار، وألمع نجم في السماء الشعرى يقع إلى الجنوب من نجوم الجبار.

وأكمل: ليس على الراصد النظر مباشرة نحو نجوم الجبار لرؤية الشهب التي يمكن أن تظهر من كل الاتجاهات في جميع أنحاء السماء؛ ولكن عند تتبع مسار الشهب سوف يلاحظ أنها تنطلق من موقع شمال النجم منكب الجوزاء.

جدير بالذكر أنه يُتوقع أن المذنب هالي -مصدر شهب الجباريات- سيكون اقترابه التالي من الشمس (نقطة الحضيض) في يوليو 2061.