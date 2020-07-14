بالصور.. أكثر من 100 شخص يشاركون في مارثون الجري بصيف تنومة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعالية ماراثون الجري ضمن فعاليات صيف تنومة 1441هـ.
وفي التفاصيل، شارك أكثر من 100 منافس من مختلف مناطق المملكة ومن بعض الجاليات العربية لجميع الفئات العمرية، حيث انطلق السباق عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والمساند البلدي.
يمثلون جميع الفئات العمرية من مختلف مناطق المملكة والجاليات العربية
انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعالية ماراثون الجري ضمن فعاليات صيف تنومة 1441هـ.
وفي التفاصيل، شارك أكثر من 100 منافس من مختلف مناطق المملكة ومن بعض الجاليات العربية لجميع الفئات العمرية، حيث انطلق السباق عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والمساند البلدي.