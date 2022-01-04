"السديس": الرئاسة تستنفر طاقاتها لتنفيذ توجيه القيادة لحماية صحة قاصدي الحرمين

أكد على تكثيف أعمال التعقيم بالحرمين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، والذي وجه فيه -حفظه الله- بالتقييم المستمر للإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية صحة المواطن والمقيم وقاصدي الحرمين الشريفين.



وفي التفاصيل، أكد الشيخ "السديس" أن التوجيه الكريم يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بقاصدي الحرمين الشريفين وتوفير البيئة الآمنة والصحية حيث تحرص المملكة العربية السعودية المباركة من خلال وضعها للإجراءات والاحترازات الصحية التي تكفل بعد الله عز وجل الحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت برفع مستوى الإجراءات الاحترازية والصحية داخل الحرمين الشريفين، وكثفت كافة أعمال التعقيم والتطهير في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا ومتحوراته، وارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك لضمان سلامة وصحة الزوار والقاصدين.

وبين أن الرئاسة تحرص على تقديم كافة الخدمات وتوفير البيئة الصحية المثالية والمناسبة، لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وسهولة وذلك وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

ودعا الرئيس العام الله -عز وجل- أن يوفق الجهود المبذولة من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله -، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمام وعناية بصحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين.

