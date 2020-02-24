رغم خروجه من بلاده.. "كورونا" يتعقب إيرانياً سافر إلى العراق

أثارت حالته شكوكاً فأحيل إلى المستشفى

أعلنت السلطات العراقية في مدينة النجف جنوب بغداد، اليوم (الاثنين)، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن إيراني دخل إلى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الإيرانيين قبل ثلاثة أيام.

وبينت دائرة صحة النجف في بيان أوردته "فرانس 24"، أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية بفيروس كورونا.

وأضافت أنه جرى الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم ووجدوا شكوكًا لدى هذا الطالب فجرت إحالته للمستشفى وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس.

وكان العراق قرر الخميس الماضي منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، مستثنيًا العراقيين الذين يريدون العودة لبلدهم والذين سيتوجب عليهم الخضوع لحجر صحّي.