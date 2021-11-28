متحدث #وزارة_الصحة عن متحورات كورونا: 3 أسباب وراء استمرارها

عدد جرعات اللقاح في المملكة 47 مليونًا والتحصين 22.3 مليون شخص

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن استمرار نشوء التحورات هو نتيجة عدم بلوغ الأهداف المنشودة، أو وصول مجموعة من أفراد المجتمع إلى مدة زمنية تتجاوز أشهرًا معينة دون تعزيز لجرعاتهم، أو تراخٍ شديد في الاحترازات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: بلغ عدد الجرعات المعطاة في المملكة 47 مليون جرعة، وتجاوز التحصين 22.3 مليون شخص.