"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة

بما يتواءم مع معايير الأمن الحيوي.. والمساهمة في تنميتها زراعيًّا

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة؛ بهدف دعم قطاع الدواجن في المناطق المستهدفة بما يتواءم مع معايير الأمن الحيوي، والمساهمة في تنميتها زراعيًّا.

وقالت الوزارة: التعديل الجديد ضَمّ منطقة الحدود الشمالية إلى المنطقة التشغيلية (ج) والتي تشمل كلًّا من: (القصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف)؛ تسهيلًا على المستثمرين في منطقة الحدود الشمالية لإيجاد مسالخ قريبة، وتسويق منتجاتهم في تلك المناطق؛ بما سيسهم في تنمية قطاع الدواجن، وتوفير خيارات أكثر للمستهلكين.

يذكر أن تنظيم نقل الدجاج الحي بين مناطق المملكة، يسمح بنقل الدواجن ومنتجاتها ضمن ثلاث مناطق تشغيلية، وهي: المنطقة (أ) وتشمل الرياض والمنطقة الشرقية، والمنطقة (ب) وتشمل مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، والمنطقة (ج) وتشمل القصيم والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف؛ وذلك بهدف حماية قطاع إنتاج الدواجن، والمحافظة على الصحة الحيوانية العامة بالمملكة.