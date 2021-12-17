مشروع وسط جدة.. استمرار لمسيرة التنمية والتطوير برؤية سعودية ثاقبة

تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 75 مليار ريال

استمراراً لمسيرة التنمية والتطوير، أطلق سمو ولي العهد اليوم الجمعة، المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة (نيو جدة داون تاون سابقاً).

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 75 مليار ريال لتطوير 5.7 مليون متر مربع ذات إطلالة مباشرة على البحر الأحمر، بهدف صناعة وجهة عالمية في قلب جدة.

وسوف يضم المشروع أربعة معالم رئيسية عالمية هي "دار أوبرا، متحف، إستاد رياضي، الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية".

وسيسهم مشروع وسط جدة في تطوير أكثر من 10 مشاريع نوعية في قطاعات حيوية (سياحية - رياضية - ثقافية - ترفيهية)، ومناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة، بالإضافة إلى حلول متنوعة لقطاع الأعمال، لتبرز من خلالها الهوية الثقافية والفنون المعمارية الأصيلة لمدينة جدة بقالب عصري ومتجدد، مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات وأعلى معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة.

ويتمتع مشروع "وسط جدة" بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم.

كما ستشكل المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة والخدمات العامة 40% من مساحة المشروع.

وتسلط المشاريع الكبرى الضوء على جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتعد الجوهر المحوري لرؤية السعودية 2030.

حيث ستؤدي كل من هذه المشاريع إلى فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

جدير بالذكر أنه جرى تأسيس الشركة المطورة للمشروع "شركة وسط جدة للتطوير" من قبل صندوق الاستثمارات العامة سنة 2019، واعتماد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد - حفظه الله -، والتي ستنفذ المشروع على ثلاث مراحل تكتمل الأولى منها بنهاية العام 2027، ليبدأ معها مشروع "وسط جدة" في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل المملكة وخارجها، وتعمل الشركة حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ كافة المراحل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.