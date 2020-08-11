إدارة "ترامب" تدرس منع الأمريكيين المشتبهين بـ"كورونا" من العودة للبلاد

الإجراء التنظيمي ما زال قيد الإعداد

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير، تأكيده اليوم (الثلاثاء)، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدرس إجراءً يمنع مواطنين أمريكيين ومقيمين إقامة دائمة في الولايات المتحدة من العودة إذا كان ثمة اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المسؤول أن "مسودة الإجراء التنظيمي، التي لم توضع اللمسات الأخيرة عليها بعد وقد تتغير، ستمنح الحكومة تفويضًا لمنع دخول أفراد من المعتقد بدرجة مرتفعة إلى حد ما إصابتهم بمرض كوفيد-19 أو بأمراض أخرى".

وأضاف أن "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاستجابة للجائحة، ستصدر مسودة الإجراء التنظيمي"، الذي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ بشأنه أمس.



وأشار المسؤول إلى أنه من غير المتوقع أن تتحرك قوة العمل المعنية بمكافحة الجائحة، والتي شكلها "ترامب"، حيال مسودة الإجراء هذا الأسبوع رغم أن ذلك الجدول الزمني قد يتغير.