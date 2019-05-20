"الحصيني" يتوقع استمرار الأمطار على الرياض حتى المساء

قال: البروق على مناطق مكة والقصيم وحائل وشمال الشرقية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض.

وقال عبر حسابه في تويتر: البروق عصر اليوم الاثنين على مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والصمان وشمال الشرقية وعلى الباحة وعسير والربع الخالي والكويت وسلطنة عمان.

وأضاف: في العاصمة الرياض عصر اليوم الاثنين أجواء جميلة وممطرة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، متوقع استمرار الأمطار عليها على فترات متقطعة -بإذن الله- حتى المساء.