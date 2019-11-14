نيران "الجيش اليمني" تصطاد القيادي الحوثي "أبو جحدل" و10 من أتباعه

أثناء محاولة فاشلة لتسللهم غرب تعز في مواجهات عنيفة استمرت لساعات

لَقِيَ القيادي البارز في مليشيا الحوثي الانقلابية أبو جحدل، مصرعه، أمس الأربعاء، مع عدد من عناصر المليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان: إن القيادي الحوثي المُكَنّى "أبو جحدل"، قُتل مع أكثر من عشرة عناصر من المليشيات، أثناء محاولة فاشلة لتسللهم باتجاه مواقع في منطقتي حذران والصياحي، غرب تعز.

وأكدت مصادر ميدانية، تمكّن قوات الجيش من التصدي للهجوم بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات، وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات المليشيات الحوثية، في وادي "حذران"، التي كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، وكبّدتها خسائر كبيرة.