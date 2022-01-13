جازان وعسير وأمطار الخميس.. 10 محافظات موعودة

"الأرصاد": حالة تستمر لـ8 مساءً وتصحبها رياح سطحية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، الخميس، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

كما أصدر المركز اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.