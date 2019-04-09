فوق الـ 71 دولاراً .. النفط يقفز لأعلى سعر منذ 5 أشهر

بسبب الحرب في ليبيا والعقوبات على إيران وفنزويلا

وصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، فيما أدّت المخاوف بشأن الصادرات من ليبيا التي تمزقها الحرب، إلى تضييق السوق، في ظل تراجع الإمدادات الدولية بسبب خفض الإنتاج بقيادة "أوبك"، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وقالت "رويترز" اليوم: بلغت العقود الآجلة لخام برنت أقوى مستوياتها منذ نوفمبر؛ ليصل سعر البرميل، اليوم الثلاثاء، إلى 71.34 دولار.

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09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440 09:15 AM

بسبب الحرب في ليبيا والعقوبات على إيران وفنزويلا

فوق الـ 71 دولاراً .. النفط يقفز لأعلى سعر منذ 5 أشهر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، فيما أدّت المخاوف بشأن الصادرات من ليبيا التي تمزقها الحرب، إلى تضييق السوق، في ظل تراجع الإمدادات الدولية بسبب خفض الإنتاج بقيادة "أوبك"، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وقالت "رويترز" اليوم: بلغت العقود الآجلة لخام برنت أقوى مستوياتها منذ نوفمبر؛ ليصل سعر البرميل، اليوم الثلاثاء، إلى 71.34 دولار.

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