"أمانة عسير" تباشر إزالة "شواهد" الجزيرة الوسطية المقابلة لمستشفى عسير

ربطت بالقبور وحظيت بعشرات التعليقات الساخرة

نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في ثنْي أمانة منطقة عسير عن تنفيذها "شواهد" في جزيرة وسطية بطريق الأمير سلطان مقابل مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، بعد أن انهالت عشرات التعليقات الساخرة على الصورة المتداولة؛ حيث ربطوها بالقبور.



ورصد مواطنون إزالة الأمانة لتلك الشواهد والنصب التي تم نصبها لتغيير معالم الموقع بما يتناسب مع الذوق العام لمرتادي المكان.