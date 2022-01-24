لاعب أمريكي يتعرّض لحادث سير بالسعودية ويدخل في غيبوبة

كان في رحلة إلى مكة المكرّمة مع والدته وشقيقه

تعرَّض أحد لاعبي كرة القدم الأمريكيين المعروفين على مستوى المدارس الثانوية بأمريكا، لحادث سيرٍ في السعودية؛ ما أدّى إلى دخوله في غيبوبة وحالة صحية غير مستقرة.

وقالت تقارير أمريكية إن اللاعب "زكريا" من اللاعبين المعروفين في ولاية مينيسوتا، وحقّق أول بطولة رسمية في عام 2015، كان في رحلة الى مكة المكرّمة مع والدته وشقيقه، الأسبوع الماضي، عندما فقد أحد سائقي السيارات السيطرة واصطدم به في أثناء سيره على الرصيف.

وأشارت إلى أن "زكريا"؛ دخل في غيبوبة وحالته الصحية حرجة، موضحة أن أصدقاءه وأمريكيين آخرين قاموا بجمع مبلغ 113 ألف دولار ستُقدَّم له تعبيراً عن حبهم له وتأكيدهم على وقوفهم معه ومع أسرته في هذه المحنة الصعبة.