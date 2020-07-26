بعد إنذار "الأرصاد" بهطولات وبرد وسيول.. "مدني مكة": لا تغامروا

دعا للالتزام بالتعليمات وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتدنٍّ في مدى الرؤية؛ وذلك على كل من المحافظات التالية: (الطائف، أضم، ميسان، الكامل، العرضيات)؛ اعتبارًا من الساعة (11:00) إلى الساعة (21:00) لهذا اليوم الأحد الموافق ٥/ ١٢/ ١٤٤١هـ.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها. ‏‎

‎في حين تُهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنين السلامة للجميع.

هذا ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.