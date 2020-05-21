من إجمالي 96 إصابة.. الزلفي تسجيل 92 حالة تعافٍ من كورونا

لم يتبقَّ منها سوى 4 حالات نشطة.. ولا وفيات بالفيروس بالمحافظة

أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 92 حالة تعافٍ بمحافظة الزلفي من إجمالي 96 إصابة بفيروس كورونا سجلتها المحافظة.

وكشفت إحصائيات الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتحديثات حالات فيروس كورونا، اليوم؛ تسجيل 92 حالة تعافٍ بمحافظة الزلفي من إجمالي 96 إصابة مؤكدة لم يتبقَّ منها سوى 4 حالات نشطة، فيما لم تسجل المحافظة أي حالة وفاة ولله الحمد.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 65077 إصابة، وتسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 36040 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

7

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 07:08 PM

لم يتبقَّ منها سوى 4 حالات نشطة.. ولا وفيات بالفيروس بالمحافظة

من إجمالي 96 إصابة.. الزلفي تسجيل 92 حالة تعافٍ من كورونا

مسلّم الهواملة

الرياض

0 3,756

أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 92 حالة تعافٍ بمحافظة الزلفي من إجمالي 96 إصابة بفيروس كورونا سجلتها المحافظة.

وكشفت إحصائيات الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتحديثات حالات فيروس كورونا، اليوم؛ تسجيل 92 حالة تعافٍ بمحافظة الزلفي من إجمالي 96 إصابة مؤكدة لم يتبقَّ منها سوى 4 حالات نشطة، فيما لم تسجل المحافظة أي حالة وفاة ولله الحمد.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 65077 إصابة، وتسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 36040 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020