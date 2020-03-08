السفارة في القاهرة: شهادة الـPCR ليست شرطاً على المواطنين العائدين من مصر

قالت: عمّمنا على كل شركات الطيران المتجهة من مصر للمملكة بما فيها "السعودية"

أكدت سفارة خادم الحرمين بالقاهرة، اليوم، أن إجراءات عودة سفر المواطنين إلى وطنهم لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR).

وقالت عبر حسابها في "تويتر": رداً على الاستفسارات التي تلقتها السفارة، تود السفارة إفادة المواطنين السعوديين الكرام المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية بأن إجراءات عودة سفر المواطنين إلى وطنهم لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR).

وأضافت: تم تعميم ذلك على كل شركات الطيران المتجهة من مصر للمملكة، بما فيها "الخطوط السعودية" و"مصر للطيران" وكل الشركات.