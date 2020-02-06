بالصور.. تشغيل كبائن التوعية الإسلامية في جبلي عرفات وثور

ضمن خطة الإسلامية وتوجيهات "آل الشيخ"

شغلت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية، الكبائن الواقعة بالأماكن التي يزورها المعتمرون، وهي الكبينة الواقعة بجوار جبل عرفات والكبينة الواقعة بجوار جبل ثور؛ حيث تم تكليف الدعاة بالمباشرة فيها ليصل عدد ساعات عملهم في تلك المواقع إلى ما يزيد على عشرين ساعة يوميًّا، يقوم فيها الدعاة بتوجيه الزائرين، وتعريفهم بهذه المواقع، وتوضيح ما يتطلّب توضيحه، كما تم تعميد بعض الموظّفين للعمل في تلك الكبائن لتوزيع المطبوعات الإرشادية من خلال الكبائن.



يأتي ذلك تنفيذًا لخطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة.



وأشار الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ محسن بن سيف الحارثي، إلى أنه سوف يتم تشغيل جميع كبائن المواقع التي يقصدها المعتمرون.



وأوضح "الحارثي" أن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة، في ظل العناية بضيوف الرحمن والزائرين، والحرص على أداء الرسالة المناطة بالوزارة لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.