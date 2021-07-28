محافظ شرورة يقلّد "العتيبي" رتبة "رائد"

قلّد محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، في مقر المحافظة، الرائد بشرطة المحافظة شديد بن سفر العتيبي، رتبتَه الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة رائد، بحضور مدير شرطة شرورة المقدم عبدالرحمن بن عايض الأسمري، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

من جانبه رفع الرائد العتيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووزير الداخلية، وأمير المنطقة، ونائبه، سائلًا المولى -عز وجل- أن تكون هذه الترقية دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الوطن الغالي.

1

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 08:17 PM

محافظ شرورة يقلّد "العتيبي" رتبة "رائد"

بندر آل عوض

شرورة

0 138

قلّد محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، في مقر المحافظة، الرائد بشرطة المحافظة شديد بن سفر العتيبي، رتبتَه الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة رائد، بحضور مدير شرطة شرورة المقدم عبدالرحمن بن عايض الأسمري، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

من جانبه رفع الرائد العتيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووزير الداخلية، وأمير المنطقة، ونائبه، سائلًا المولى -عز وجل- أن تكون هذه الترقية دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الوطن الغالي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021