توقعات بنمو إيرادات السياحة الخليجية لـ 1.22 مليار دولار بحلول 2023

نمو ملحوظ لأعداد السياح الروس بعد فتح التأشيرات إلى السعودية

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً في تدفق السياح الروس إليها مؤخراً وخاصة بعد فتح التأشيرات السياحية إلى السعودية.



ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو مستقبلاً ليسهم في ارتفاع إيرادات قطاع السياحة والسفر في دول المجلس من السياحة الروسية إلى نحو 1.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 بزيادة قدرها 19% بالمقارنة مع أرقام عام 2018.



وبحسب الأبحاث الصادرة عن معرض السياحة والسفر العربي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 19 إلى 22 أبريل 2020. تشهد الإمارات النمو الأبرز في هذا الجانب بحيث من المنتظر أن يصل إجمالي إنفاق السياح الروس في الدولة إلى 1.153 مليار دولار بحلول عام 2023، وارتفاع الإنفاق السياحي في الرحلة بنسبة 5% من 1,600 دولار إلى 1,750 دولاراً.



وتعليقاً على ذلك أكدت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط أن انتعاش أسعار النفط واستقرار الأسواق المالية وارتفاع دخل الفرد أدى إلى عودة السياحة الروسية بقوة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومساهمتها الكبيرة في دعم قطاع السفر والسياحة.



ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية ثاني أعلى معدل إنفاق للسياح الروس في المنطقة بفارقٍ ضئيل عن عُمان، ليصل إجمالي إنفاقهم إلى 28,659,600 دولار و21,788,000 دولار على التوالي، بحلول عام 2023.



وبالنظر إلى أرقامها في السياحة الخارجية، تعد روسيا واحدة من أكبر 10 أسواق مصدرة للسياح إلى دولة الإمارات التي استقبلت 578,000 زائر روسي عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 4.2% ليصل إلى 688,300 زائر بحلول عام 2023، وذلك بحسب كوليرز إنترناشونال.