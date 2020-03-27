"الصحة المصرية": احذروا استخدام هذا الدواء لعلاج كورونا

مركّب يسمى "الهيدروكسي كلوروكين"

حذّرت وزارة الصحة المصرية من استخدام مركب "الهيدروكسي كلوروكين"، دون إشراف طبي، بعد أنباء سحب هذا الدواء من السوق.

ونفت الوزارة صحة الأنباء التي تقول إنه لم يتم سحب هذه المركبات من السوق؛ وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري.

وأشارت الصحة المصرية إلى أنه يتم الإعلان عن كافة حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا بكل شفافية.