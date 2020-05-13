في تنبيه جديد.. أمطار رعدية على المدينة المنورة

الأرصاد: الحالة تستمرّ حتى الحادية عشرة مساءً اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن وجود أمطار رعدية، على محافظة المهد، ومحافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة ستستمر حتى الحادية عشرة مساءً اليوم.