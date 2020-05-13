في تنبيه جديد.. أمطار رعدية على المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن وجود أمطار رعدية، على محافظة المهد، ومحافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّنت الأرصاد أن الحالة ستستمر حتى الحادية عشرة مساءً اليوم.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة
الأرصاد: الحالة تستمرّ حتى الحادية عشرة مساءً اليوم
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن وجود أمطار رعدية، على محافظة المهد، ومحافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّنت الأرصاد أن الحالة ستستمر حتى الحادية عشرة مساءً اليوم.