شاهد من محيط جوامع ظلم.. حملات ميدانية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية

ينفذها 5 فِرَق طبية يتبعون المستشفى العام شملت سابقاً موظفي الإدارات الحكومية

واصل مستشفى ظلم العام ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمستشفى في "ظلم والركنة والرفائع والنصائف"، اليوم، حملاته الميدانية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية، والتي تستهدف المصلين في جوامع المنطقة؛ حيث شملت الحملة جامعيْن في مركز: (ظلم، وجوامع ملحة، وحيلان، والنصائف).

ونفّذت الحملة، التي جاءت بناء على توجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح المؤنس، وبمتابعة مباشرة من مدير المستشفى الصيدلي نبيه الذيابي، خمسَ فِرَق طبية ميدانية؛ حيث انطلقت فعالياتها صباح اليوم الجمعة، واستكملت عقب انتهاء صلاة الجمعة، في ظل تعاون أئمة الجوامع الذين تحدثوا خلال خطب الجمعة عن أهمية التطعيم؛ فيما تجاوز عدد مَن حصلوا على اللقاحات اليوم، 323 مواطناً ومقيماً.

وكان مستشفى ظلم قد نفّذ خلال هذا الأسبوع، حملةً ميدانيةً استهدفت موظفي الإدارات الحكومية بالمنطقة، شملت المدارس، والقطاعات الأمنية، وجدّد المستشفى التأكيد على استمرار الحملة؛ داعياً الراغبين في الحصول على التطعيم، إلى مراجعة المستشفى والمراكز الصحية.