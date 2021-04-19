الصحة العالمية: لدينا أدوات للسيطرة على جائحة كورونا خلال أشهر

أعرب تيدروس عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار الفيروس بين الناس

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن هناك أدوات كافية لبسط السيطرة على جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال أشهر معدودة.

وقال مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في جنيف، في إشارة إلى قضية توزيع اللقاحات: "لدينا أدوات لبسط السيطرة على هذه الجائحة خلال عدة أشهر حال اعتمدناها بشكل متسق وعادل".

وأعرب تيدروس مع ذلك عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا و59 عامًا؛ مما يمكن أن يكون مرتبطًا بالسلالات الأكثر انتقالًا.. وأضاف أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة؛ بينما تم الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوفىً في 3 أشهر فقط.

ويواجه العالم -منذ يناير 2020- أزمة صحية مزمنة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي، جائحة، يوم 11 مارس العام الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 141 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، وأودى بحياة نحو 3.022 ملايين منهم.