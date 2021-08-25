"غانتس": إيران على بعد شهرين من امتلاك قدرة إنتاج أسلحة نووية

هدّد بقيام إسرائيل بعمل عسكري ضدّها

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم "الأربعاء"، أن إيران على بعد شهرين من امتلاك قدرة إنتاج أسلحة نووية.

وهدّد بالقيام بعمل عسكري في المستقبل ضدّ إيران كي لا تصل إلى سلاح نووي.

ودعا "غانتس" خلال لقاء مع أكثر من 60 سفيرًا أجنبيًّا، المجتمع الدولي إلى وضع خطة وقائية جديدة لا تتضمّن إحياء اتفاق إيران لعام 2015؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأشار إلى أن إيران ضاعفت ميزانيتها الأمنية في السنوات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 49 مليار دولار.