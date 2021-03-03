"الصحة": تسجيل 331 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 351 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، تسجيل 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 378333 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 351 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 369277 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6510 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2546 والحالات الحرجة 501 حالة.