سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 8509.43 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 74.54 نقطة ليقفل عند مستوى 7509.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 166 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 116 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية, أميانتيت, استثمار, أسلاك, وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين, الأبحاث والتسويق, معادن, ولاء, وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.01%.



فيما كانت أسهم شركات زين السعودية, الإنماء، دار الأركان, أميانتيت, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, زين السعودية، والكابلات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 54.51 نقطة ليقفل عند مستوى 2836.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 36 ألف سهم تقاسمتها 140 صفقة.



