بالفيديو.. "الجمارك" تنتج فيلمًا "أكشن" مدته ٨٩ عامًا عن "يوم الوطن"

مستوحى من واقع عملهم.. وقالوا: "كل يوم وحنا درع على منافذه"

عبّرت الجمارك السعودية في مقطع مصور، أشبه ما يكون بـ"فيلم أكشن"، عن واقع عملهم في التصدي للمخالفات التي تردهم بصفة دورية عبر المنافذ الحدودية؛ وذلك تزامنًا مع ذكرى يوم الوطن الـ٨٩.

وقالت "الجمارك" إن الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، ونوعه "أكشن - دراما"، ومدته ٨٩ عامًا؛ في إشارة إلى كونه نسبة للأحداث التي يعيشون تفاصيلها في عملهم بصفة دورية.

وختمت "الجمارك" رسالتها المصورة التي تستعرض بعضًا من جهودها بعبارة: "كل عام ووطننا بخير.. كل يوم وحنا درع على منافذه".

الفيديو في تغريدة عبر حسابهم الرسمي: twitter.com/saudicustoms/status/1175379462130716672?s=21