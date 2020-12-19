مركز الأمل الطبي بعرسال يواصل توعية اللاجئين السوريين

لتعزيز الخدمات الصحية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل فريق الصحة المجتمعية والنفسية التابع لمركز الأمل الطبي ضمن مشروع تعزيز الخِدْمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، جهوده التوعوية وإقامته للحملات التعريفية المتنوعة للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وباشر فريق الصحة المجتمعية بعقد حملة توعوية في مجال التوعية الغذائية وسوء التغذية للأطفال، فضلًا عن حملة أخرى مخصّصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تضمّنت التعريف بأهم أعراض الفيروس وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه وتعليم المستفيدين على الإجراءات الاحترازية الصحيحة، مع توزيع حقائبَ صحيةٍ تحتوي على معقمات طبية، وأقنعة واقية، وغيرها من المستلزمات الضرورية.



وفي أحد مخيمات النازحين الخاصة بالنساء؛ قدّم فريق المركز الصحي الاجتماعي دورة توعوية في مجال الرضاعة الطبيعية.



وأوضحت الإخصائية ضحى السوقي، أن هذه الحملة استهدفت النساء الحوامل والمرضعات بهدف نشر الوعي بينهن، وضمان ولادة آمنة للحوامل، وتزويدهن بالاحتياجات المطلوبة مثل حقائب النظافة الشخصية ومطويات تعليمية وتثقيفية.



وبادر فريق الصحة النفسية بتقديم نشاطات مخصّصة للأطفال من خلال عقد جلسات تعليمية وترفيهية لهم بإشراف مختصين يعملون على تحسن نفسياتهم ليمارسوا مجدداً حياتهم الطبيعية، وعبّر الأطفال عن سعادتهم بهذه الأنشطة التي ساهمت في تخفيف الضرر والضغوط عنهم.



وثمّنت المشرفة على فريق الدعم النفسي بمركز الأمل حنان العتر، الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من أجل إعادة الأطفال إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها طويلاً.



وعبّر رئيس بلدة عرسال باسل الحجيري بدوره عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على مساهمتها الجلية في تنفيذ ودعم المشاريع التي تسهم بالحفاظ على حياة الإنسان.



ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمركز لتقديم أفضل رعايا إغاثية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.