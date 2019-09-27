أمين العاصمة المقدسة يكرِّم العميد "الصحفي"

لجهوده في التنسيق والتعاون الأمني في أعمال البلديات الفرعية

كرَّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، مدير إدارة شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، العميد ‏فواز بن عبد المحسن الصحفي.

ويأتي هذا التكريم نظير جهود الإدارة في التنسيق والتعاون الأمني في أعمال البلديات الفرعية، وما تنفذه من حملات.

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27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 10:36 PM

لجهوده في التنسيق والتعاون الأمني في أعمال البلديات الفرعية

أمين العاصمة المقدسة يكرِّم العميد "الصحفي"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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كرَّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، مدير إدارة شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، العميد ‏فواز بن عبد المحسن الصحفي.

ويأتي هذا التكريم نظير جهود الإدارة في التنسيق والتعاون الأمني في أعمال البلديات الفرعية، وما تنفذه من حملات.

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