الصحة: إضافة "2199" سرير عناية مركزة خلال 90 يومًا

أعلنت الصحة عن إضافة 2199 سرير عناية مركّزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ حيث تأتي هذه الخطوة تواصلاً للجهود التي قامت بها الصحة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدّي لفيروس كورونا كوفيد 19.

وقالت الصحة إن المملكة بادرت وبتوجيهات كريمة ومتابعة مستمرّة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده "يحفظهما الله" ومنذ وقت مبكر جداً لهذه الجائحة، باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الفاعلة التي كان لها دور واضح بفضل الله في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الصحة أن قيادة المملكة وبفضل من الله تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكل موضوعية، مقدمةً صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم على ما عداها من اعتبارات، وانعكس ذلك في سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية.

https://twitter.com/SaudiMOH/status/1279106509939642369