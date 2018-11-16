"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض

تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعديّة تصحب برياح نشطة على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، وقد يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.