"شرطة مكة": إيقاف 3 أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة– الخرمة

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة- الخرمة، (وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.