"شرطة مكة": إيقاف 3 أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة– الخرمة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة- الخرمة، (وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة- الخرمة، (وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.