"شرطة مكة": إيقاف 3 أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة– الخرمة

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة- الخرمة، (وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة

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29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 08:00 PM

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

"شرطة مكة": إيقاف 3 أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة– الخرمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة- الخرمة، (وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة المكرمة

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