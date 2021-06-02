"صحة حائل": نفّذنا 6.400 جولة لمتابعة الاحترازات في آخر 3 أشهر

شملت "المنشآت الصحية والمحلات والمطاعم والمقاهي والفنادق والأندية"

نفّذت "صحة حائل"، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 6.432 جولة تفتيشية، شملت 20 مولًا، و4458 زيارة لمحلات تجارية، و1690 زيارة للمطاعم والمقاهي، و55 زيارة للمنشآت الصحية الخاصة، و145 للشقق المفروشة والفنادق، و64 للأندية الرياضية.

جاءت هذه الجهود في سياق العمل على التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".