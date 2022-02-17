كورونا في فلسطين.. 18 وفاة و2928 إصابة جديدة و5401 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 18 وفاة و2928 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و5401 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.