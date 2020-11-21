"تعليم الرياض" يفتح الترشيح لجائزة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي

تحت عنوان "مواجهة الأزمات والمخاطر"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، فتح باب الترشيح لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الثامنة (2020)، تحت عنوان "العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر".

ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، إدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية، إلى حث منسوبيها من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية على المشاركة في الجائزة ضمن فروعها الخمسة ومبادراتها الاجتماعي، لما لها أهمية في غرس القيم الوطنية والاجتماعية والإنسانية وتعزيز أدوار العمل الاجتماعي غير الربحي والخيري ودعم ورعاية النماذج المميزة في مجال العمل الاجتماعي والخيري.

وأشار "الوهيبي"، إلى أنه يمكن التقدم للجائزة بعد الاطلاع على معاييرها وشروطها عبر موقع الجائزة www.seetahaward.org، موضحًا أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح 31 ديسمبر المقبل.