خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 2,699 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 2,699 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 420,950 إصابة.

وأضافت البلاد 30 حالة وفاة بكورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى 3,328 وفاة.