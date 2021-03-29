جامعة الإمام بالرياض تنظم أسبوع المهنة برعاية أمير منطقة الرياض

لإتاحة الفرصة للخريجين للالتقاء بمسؤولي التوظيف في مختلف القطاعات

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، افتتح رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم الاثنين، في مبنى المؤتمرات بالجامعة فعاليات أسبوع المهنة للطلاب والطالبات والمعرض المصاحب بالتعاون مع غرفة الرياض، وبحضور مساعد الأمين العام لخدمات العملاء وتطوير الأعمال بغرفة الرياض فهد بن عبدالله الخميس وعبدالله السلامة مدير عام رأس المال البشري بمصرف الإنماء ممثل مصرف الإنماء الراعي الماسي لأسبوع المهن، ووكلاء وعمداء الجامعة وعدد من منسوبي الجامعة ومسؤولي القطاع الخاص المشاركين في المعرض.

وأشار الدكتور العامري إلى أن أسبوع المهنة الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يحظى برعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله، ويأتي تحقيقاً لأهداف الرؤية السعودية 2030 وغايات الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021-2025. كما أن الجامعة تساهم من خلال إقامة أسبوع المهنة في إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات الخريجين للالتقاء بمسؤولي التوظيف في مختلف القطاعات الخاصة وتفتح قنوات التواصل بينهم.

وذكر أن عدد الجهات المشاركة من القطاع الخاص بلغ (35) شركة تساهم بتقديم أكثر من (1000) فرصة عمل لطلاب وطالبات الجامعة من مختلف التخصصات لتعزيز ودعم رأس مالهم البشري بالكفاءات المتميزة، وجامعة الإمام بصفتها إحدى الجامعات الوطنية التي تضم العديد من الكليات التعليمية والتخصصات المتنوعة والعمادات المساندة وعلى رأسها عمادة شؤون الطلاب، ساهمت على مر الزمن بتخريج العديد من الكفاءات في مختلف التخصصات والتي دعمت مسيرة النماء والتقدم لبلدنا المعطاء.

ووجه رسالة إلى الطلبة الخريجين ومن هم على أعتاب مرحلة جديدة في حياتهم لانتقالهم من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل، بأن التحدي الذي يواجهونه اليوم في الحصول على الوظيفة المناسبة كبير جداً، مقارنة بما مضى والذي يتطلب من الخريج أن يتسلح بالمعرفة والمهارة والرغبة في العمل والقدرة على المنافسة في سوق العمل الذي يتطلع لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030. كما وجه معاليه رسالة ثانية إلى مؤسسات التوظيف مؤكداً فيها أهمية إدراكهم بأن توظيف المواطنين مسؤولية مشتركة، وحُلمٌ مجتمعي كبير. والمواطنة الحقة تتطلب أن نسعى بكل ما أوتينا من مسؤولية نحو دعم توظيف السعوديين لبناء ووطننا وتعزيز دعائم قوته ليظل دائماً في الطليعة والريادة.

وفي ختام كلمته وجه شكره الجزيل باسمه ونيابة عن منسوبي جامعة الإمام لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - حفظه الله - على حرصه الدائم على رعاية ودعم فعاليات الجامعة العلمية والثقافية، انطلاقاً من اهتمامه رعاه الله على مشاركة الجامعة في تأدية رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، راجياً أن يحقق هذا الملتقى الهدف في الربط بين الخريجين ومؤسسات التوظيف بما يخدم نهضة بلادنا ويحقق رؤى ولاة أمرنا حفظهم الله.

كما وجه شكره لكل الجهات المشاركة في المعرض، وللرُعاة المشاركين في نجاحِ هذا الملتقى، وعلى رأسهم غرفة الرياض على مشاركتهم الوطنية الفاعلة، وتعاونهم في إعداد دورات الملتقى والتواصل مع الشركات الموظفة للطلبة، والشكر موصول للراعي الماسي مصرف الإنماء والراعيين الذهبيين الشركة السعودية للكهرباء وبنك الرياض على رعايتهما للملتقى، كما قدم شكره لفريق الجامعة المنظم لهذا الملتقى وعلى رأسهم سعادة عميد شؤون الطلاب د. أحمد بن سعد الأحمد وكذلك رئيس قسم علاقات الشركات بغرفة الرياض الأستاذ هلال بن حمد آل هلال، وجميع من تعاون مع الجامعة من الإعلاميين والشركات والطلاب المشاركين مع فرق العمل.

من جانبه أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد بن سعد الأحمد أن تنظيم الجامعة لفعاليات أسبوع المهنة يأتي إيماناً منها بأهمية دورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع جهود الدولة في توظيف الخريجين وتشجيعهم على الانخراط في كافة الأعمال المتوفرة في سوق العمل، مؤكداً أن الجامعة تطمح أن يكون أسبوع المهنة أحد الروافد الهادفة إلى توفير الفرص الوظيفية لخريجيها وأن يساهم في تطوير مجالات التعاون بينها وبين قطاعات العمل المختلفة.

وأضاف الدكتور الأحمد أن تنظيم أسبوع المهنة يعد من الخطوات المتميزة التي اهتمت بها كافة المؤسسات التعليمية ومؤسسات القطاع الخاص على حد سواء، لعرض الفرص الوظيفية للطلاب والطالبات وللتعرف على المستجدات في تلك البرامج، موضحاً أن جامعة الإمام تفخر بتخريج عدد من طلابها وطالباتها في هذا الفصل يربوا عددهم عن ستة آلاف طالب وطالبة يتوزعون في تخصصات متنوعة كالشريعة وأصول الدين واللغة العربية والاقتصاد والعلوم الإدارية والحاسب الآلي والعلوم الاجتماعية والطب والهندسة والعلوم وغيرها.

وفي ختام كلمته تقدم الدكتور الأحمد بالشكر بعد شكر الله لرئيس الجامعة على دعمه اللامحدود وحرصه على إقامة البرامج النوعية التي تحقق أهداف رؤية وطننا المباركة، كما قدم شكره لفضيلة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية على توجيهه الدائم ومتابعته لجميع البرامج التي تقدمها وتشرف عليها عمادة شؤون الطلاب.

كما تقدم بالشكر الجزيل للشريك الأساسي في إقامة أسبوع المهنة غرفة الرياض، والمتقدمين بالرعاية وهم الراعي الماسي (مصرف الإنماء) والراعون الذهبيون (الشركة السعودية للكهرباء وبنك الرياض)، وشكر جميع رجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الخاص المشاركين في أسبوع المهنة بالجامعة، ولشركاء النجاح وكلاء العمادة وعلى رأسهم سعادة الدكتور عبدالله بن أحمد الأسمري وسعادة الدكتور ظافر بن محمد القحطاني وسعادة الدكتورة عهود بنت عثمان المنيع الذين لم يألوا جهداً من ليل أو نهار في متابعة العمل وإنجازه كما شكر الزملاء في وحدات الجامعة المختلفة كمدينة الملك عبدالله للطالبات وعمادة شؤون القبول والتسجيل وعمادة تقنية المعلومات وإدارة الشؤون الفنية وإدارة الإعلام والاتصال وإدارة الأمن والسلامة ومرآة الجامعة وغيرهم.

وعلى صعيد متصل ألقى ممثل الراعي الماسي (مصرف الإنماء) عبدالله السلامة مدير عام رأس المال البشري بمصرف الإنماء كلمة أكد فيها سروره لمشاركة المصرف في هذا المحفل (أسبوع المهنة) ومعرض التوظيف مبدياً سعادته بالشراكة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات والمساهمة في اطلاعهم وتوعيتهم وتوجيههم للفرص الوظيفية وتوعيتهم بالمسارات المهنية وتوفير فرص التدريب ضمن بيئة عمل احترافية ومميزة - بإذن الله - مبيناً أن جميع الزملاء والزميلات المشاركين سيقدمون كل ما لديهم لتحقيق أهداف أسبوع المهنة، سائلاً المولى عزوجل التوفيق وأن يبارك في هذه الجهود وأن يوفق الخريجين والخريجات ليساهموا في استمرارية مسيرة النماء لهذا الوطن الغالي.