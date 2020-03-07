"الصحة": مداومة غسل اليدين كفيل بالقضاء على كورونا

و4 خطوات للوقاية من الفيروس

قالت وزارة الصحة، إن المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم، كفيل بالقضاء على الفيروسات التنفسية التي قد تنتقل من مصاب لشخص سليم، ومنها فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "الصحة" أن الدراسات الوبائية ما زالت قائمة لفهم فيروس كورونا الجديد (COVID19)، خصوصًا من حيث طرق انتقاله.

وأوصت منظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، بالمداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى، مع تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قدر المستطاع، والحرص على ممارسة الرياضة، وتجنب الاحتكاك بالمصابين.