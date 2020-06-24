"الصحة القطرية": تسجيل 1199 إصابة جديدة بكورونا

شفاء 1582 حالة وإجمالي عدد المتعافين يصل إلى 73083

أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 23 حالة عن يوم أمس.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس عن شفاء 1582 من المصابين خلال 24 ساعة بزيادة 37 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات التعافي إلى 73083 أي نحو 80 % من الإصابات.