أمريكا رقم 1 في إصابات "كورونا".. وإسبانيا وصيفًا لإيطاليا في الوفيات!

فيروس أودى بحياة 53 ألف شخص منذ ظهوره قبل 4 أشهر بالصين ويواصل

تخطت إسبانيا، إيطاليا في عدد إصابات فيروس كورونا؛ حيث أعلنت السلطات، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 900 وفاة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 10.935 بعد تسجيل وفاة 935 خلال 24 ساعة، وتبلغ الإصابات 117710؛ لتصبح الثانية عالميًّا بعد أمريكا التي سجلت 6058 وفاة فيما بلغ عدد الإصابات (245573 إصابة).

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد سجلت إيطاليا أول وفاة بالوباء في نهاية فبراير، فهي أكثر البلدان المتضررة نسبة إلى عدد الوفيات؛ إذ سجلت 13915 حالة و115242 إصابة، شفت منها 18278 بحسب السلطات الإيطالية.

وفي فرنسا سجلت 5387 وفاة (73743 إصابة)؛ فالصين حيث رصدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد مع 81620 إصابة بينها 3322 وفاة.

وأودى فيروس كورونا بحياة 53693 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11.00 ت غ الجمعة.

هذا وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت، الخميس، تسجيل 950 وفاة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي. وأعلنت الحكومة أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ أكثر من 117 ألفًا.

وأمس الخميس، قالت وزارة الصحة: إن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا ارتفع بنحو 8% مقارنة بالأربعاء، وارتفع إجمالي الوفيات بنسبة طفيفة عن 10%، وهي النسبة ذاتها تقريبًا في اليوم السابق.

لكن الزيادة اليومية في الإصابات على مستوى النسبة المئوية تباطأت تدريجيًّا منذ 25 مارس؛ عندما ارتفعت نسبة الحالات المسجلة بنسبة تتجاوز 20% بقليل.

وتشير إحصاءات التأمين الاجتماعي إلى أن نحو 80 ألف عامل توقفوا عن أشغالهم بعد مرضهم بفيروس كورونا، فيما حصل 170 ألفًا على إجازة مرضية بسبب العزل بعد أن خالطوا مصابين بالفيروس.