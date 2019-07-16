المدينة.. تسجيل أول حالة ولادة لحاجّة آسيوية بمستشفى الأطفال والنساء

أسمتها "طيبة".. غادرت الوالدة ومولودتها وهما يتمتعان بصحة وعافية

سجّل مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة، أول حالة ولادة بالمستشفى في موسم حج هذا العام لحاجّة آسيوية رُزقت بطفلة أسمتها "طيبة"، كما قامت أسرة المستشفى بتقديم الهدايا والتبريكات للحاجّة بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم مدير عام تجمع مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال الدكتور سامي الرحيلي، شكره للفريق الطبي المعالج؛ موضحًا أن إدارة ومنسوبي المستشفى يسعون جاهدين لتقديم أرقى الخدمات الطبية وفقًا لتطلعات حكومتنا الرشيدة سواءً لضيوف الرحمن أو المواطنين والمقيمين؛ مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة من الأمير فيصل بن سلمان -يحفظه الله- أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل -يحفظه الله- والمتابعة الدائمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي؛ وذلك للرقي بالخدمات الطبية المقدمة.

وقد غادرت والدة "طيبة" ومولودتها المستشفى وهما يتمتعان بصحة وعافية ولله الحمد.