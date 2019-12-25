الأحدث من "طائرة الأحلام".. بوينج B787-10 تنضم لأسطول السعودية

مجهزة بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات.. توفير الوقود بنسبة 25%

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح اليوم الأربعاء، طائرة جديدة من طراز بوينج (B787-10)، (دريملاينر) قادمة من مطار شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد الطائرة الجديدة وهي النسخة الأحدث من طائرة الأحلام ثالث الطائرات وصولاً من ذات الطراز، وذلك من مجموع 8 طائرات تنضم تباعاً إلى أسطول الناقل الوطني ضمن صفقة مع شركة بوينج الأمريكية اشتملت أيضاً على 15 طائرة من طراز (B777-300) الحديثة جرى استلامها بالكامل، وذلك في إطار أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة لتحديث وتنمية الأسطول يجري تنفيذه ضمن برنامج شامل للتحول.

وكانت الطائرة قد غادرت مطار شارلستون، أمس الثلاثاء، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، في رحلتها الأولى والخاصة بالرقم (SV9017) بقيادة طاقم من طياري "السعودية" ضمّ القائدين خالد بخاري ونايف الحارثي، والمساعدين عبدالله القرني ومحمد سلامة، إلى جانب فريق المهندسين الذي تولى عملية الاستلام وتجربة الطائرة برئاسة المهندس معن فريد مندر، واستغرقت الرحلة 12 ساعة لتصل صباح اليوم إلى جدة.

وتتميز طائرة (B787-10) بخصائص حديثة منها توفير الوقود بنسبة 25% مقارنة بالطائرات الأخرى عريضة البدن، وتصميمها الداخلي المميز ورحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعداً لدرجة الضيافة و24 مقعداً لدرجة الأعمال جرى تجهيزها بالكامل بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات التي تجعل السفر على متنها سهلاً وممتعاً، وتمت جدولة الطائرة الجديدة لخدمة العديد من القطاعات في قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى جانب تشغيلها لعدد من القطاعات الداخلية.