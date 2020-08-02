"فلك جامعة المؤسس" يصدر تقويمًا لأبرز الأحداث الفلكية لشهر أغسطس الحالي

"عسيري": التقويم يشتمل على اقترانين بين القمر وكوكب المشتري والثاني مع زحل

أصدر قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة تقويمًا لأبرز الأحداث الفلكية لشهر أغسطس 2020م.

وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن التقويم يشتمل على اقترانين أولهما بين القمر وكوكب المشتري وثانيهما بين القمر وكوكب زحل. ويحدث الاقتران بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما بعضًا ظاهريًا عندما يقعان على خط الطول السماوي نفسه.

وتضمن التقويم وقوع المريخ في نقطة الحضيض وهي أقرب نقطة في مدار الكوكب حول الشمس. حيث إن الكوكب يدور حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل تقع الشمس في إحدى بؤرتيه وفي كل عام يمر المريخ مرة في أقرب نقطة من الشمس والتي تسمى الحضيض ومرة أخرى يمر في أبعد نقطة من الشمس وتسمى الأوج.

وأضاف عسيري، يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة غربية. والاستطالة هي المسافة الزاوية بين الشمس والكوكب بالنسبة للأرض في حين أن الاستطالة القصوى هي أعلى ارتفاع يصل إليه الكوكب فوق الأفق. ويرى الكوكب فوق الأفق الشرقي لفترة قصيرة قبل شروق الشمس عندما يكون في استطالته القصوى الغربية حيث تعد الفرصة الأنسب والوقت الملائم لرصد الزهرة.

وقال تنشط شهب البرشاويات في الفترة من 17 يوليو إلى 24 أغسطس من كل عام بينما تصل إلى ذروتها في 12-13 أغسطس. في حين يصل متوسط عددها إلى نحو 100 شهاب في الساعة. ويمكن رصدها من بعد منتصف الليل وحتى قبيل الفجر حيث تزيد فرص مشاهدتها. ويتطلب رصد الشهب صفاء الجو من الغيوم وخلو موقع الرصد من الأضواء.