"الزراعة" تواصل جهودها الإرشادية والبيطرية بمهرجان ولي العهد للهجن

قامت الفِرق بجولات توعوية بشأن التعامل مع الأمراض التي قد تصيب الإبل

ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف تتواصل جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأدوار التوعوية والإرشادية التي تقوم بها الفِرق الإرشادية بالوزارة.

وفي التفاصيل، تهدف الوزارة إلى تعريف مُلاك الإبل المشاركين بالمهرجان والموجودين بالمنطقة بالطرق الصحيحة في استخدام المضادات الحيوية، والأضرار المترتبة في الإفراط في استخدامها؛ إذ أثبتت البيانات العلمية أن فرط استعمال المضادات الحيوية في الحيوان يمكن أن يسهم في ظهور مقاومة للمضادات الحيوية.

وحذَّرت الإرشادات من إعطاء المضادات الحيوية للحيوانات المتعافية لوقايتها من المرض إلا إذا شُخّص المرض في الحيوانات الأخرى داخل السرب أو القطيع، وذلك بعد استشارة الطبيب البيطري.

وكان هناك جولات ميدانية إرشادية عن كيفية التعامل مع الأمراض التي قد تصيب الإبل، وخصوصًا الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وقدّمت الفِرق تعريفًا للحضور من مُلاك ومُربِّي الإبل عن الأهداف والفوائد لتطبيق برنامج "ترقيم الإبل" بوزارة البيئة والمياه والزراعة التي من خلالها يسهل رصد الأوبئة، ومراقبة تطورها وانتشارها، إضافة لتوفير مبررات للإجراءات الصحية الوقائية، واستخراج شهادات ملكية بموجب الترقيم، وتستخدم كمستندات تدل على الإبل، والحصول على معلومات دقيقة موثقة للعمل بها كقاعدة للعمل الإرشادي لضمان سلامة الإنسان والحيوان، إضافة للمساعدة في متابعة الحالة الصحية للإبل، والعثور عليها عند اختلاطها مع مجموعات أخرى، ولها أهمية في تحديد السلالات والتأصيل الوراثي للإبل.

ويهدف برنامج الترقيم إلى إنشاء سِجل خاص لكل حيوان، يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الحوادث المتعلقة بالسلامة الغذائية، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية.

وتهدف أيضًا إلى عمل خارطة وبائية للأمراض الحيوانية، وتنمية صناعة وتربية الإبل، والمحافظة عليها، وكذلك تفعيل نُظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، وتطبيق برنامج التحسين المتكامل، وتأصيل سلالة الحيوانات.